Сериалы Apple стали триумфаторами премии «Эмми»-2026 — 28 наград

15 сентября в США прошла церемония вручения премии «Эмми»-2026 — самого престижного мероприятия в сфере сериалов. Абсолютным триумфатором стала «Бухта вдов»: комедийный хоррор собрал сразу 14 статуэток.

В общем счёте проекты компании Apple получили 28 наград — отличились в том числе «Из многих» Винса Гиллигана и «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг. Это абсолютный рекорд для онлайн-кинотеатра Apple TV — на втором месте оказался HBO Max (21 награда), замкнул тройку Netflix (16 наград).

Триумфаторы «Эмми»-2026 по платформам