Сериалы Apple стали триумфаторами премии «Эмми»-2026 — 28 наград
15 сентября в США прошла церемония вручения премии «Эмми»-2026 — самого престижного мероприятия в сфере сериалов. Абсолютным триумфатором стала «Бухта вдов»: комедийный хоррор собрал сразу 14 статуэток.
В общем счёте проекты компании Apple получили 28 наград — отличились в том числе «Из многих» Винса Гиллигана и «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг. Это абсолютный рекорд для онлайн-кинотеатра Apple TV — на втором месте оказался HBO Max (21 награда), замкнул тройку Netflix (16 наград).
Триумфаторы «Эмми»-2026 по платформам
- Apple TV — 28 наград.
- HBO Max — 21 награда.
- Netflix — 16 наград.
- MGM+/Prime Video — 10 наград.
- NBC — 8 наград.
- Peacock — 7 наград.
- Disney+ — 6 наград.
- CBS — 6 наград.
- FX/Hulu — 3 награды
- National Geographic — 3 награды.
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