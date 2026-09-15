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Сериалы Apple стали триумфаторами премии «Эмми»-2026 — 28 наград

Сериалы Apple стали триумфаторами премии «Эмми»-2026 — 28 наград
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15 сентября в США прошла церемония вручения премии «Эмми»-2026 — самого престижного мероприятия в сфере сериалов. Абсолютным триумфатором стала «Бухта вдов»: комедийный хоррор собрал сразу 14 статуэток.

В общем счёте проекты компании Apple получили 28 наград — отличились в том числе «Из многих» Винса Гиллигана и «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг. Это абсолютный рекорд для онлайн-кинотеатра Apple TV — на втором месте оказался HBO Max (21 награда), замкнул тройку Netflix (16 наград).

Триумфаторы «Эмми»-2026 по платформам

  1. Apple TV — 28 наград.
  2. HBO Max — 21 награда.
  3. Netflix — 16 наград.
  4. MGM+/Prime Video — 10 наград.
  5. NBC — 8 наград.
  6. Peacock — 7 наград.
  7. Disney+ — 6 наград.
  8. CBS — 6 наград.
  9. FX/Hulu — 3 награды
  10. National Geographic — 3 награды.
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