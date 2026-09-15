В Сколкове пройдёт пятый этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта

С 18 по 20 сентября в Москве в рамках масштабной выставки «Игропром» (БЦ «Амальтея», Сколково) состоится пятый этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта — 2026. Билеты доступны на сайте.

Турнирная сетка охватит сразу восемь дисциплин: от классических Counter-Strike 2, PUBG Mobile и MLBB до спортивных и гоночных симуляторов — EA Sports FC 26, NHL 26, NBA 2K26, Mortal Kombat и симрейсинга.

Помимо баталий на арене, гостей ждут более 50 стендов отечественных разработчиков, VR-секции, ретрозона и косплей-дефиле по PUBG Mobile. Не обойдётся и без медиазвёзд: стример ТИТАМИН устроит шоу-матч для фанатов в зоне MLBB, а реальные пилоты SMP Racing Егор Степанов-Ким и Егор Носов бросят вызов гостям на гоночных тренажёрах. Прямые трансляции покажет SMP Esports во «ВКонтакте».