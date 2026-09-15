Продажи тактического шутера Wardogs превысили 2 млн копий за пять дней

Студия Bulkhead поделилась новыми данными о продажах Wardogs. Тактический шутер разошёлся тиражом в 2 млн копий за пять дней после релиза в раннем доступе Steam.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и отметили, что всегда мечтали выпустить игру, в которую им самим хотелось бы играть.

Спасибо всем, мы польщены. Мы создали игру, в которую хотели играть с друзьями. Смотреть, как вы играете в неё с вашими друзьями, просто невероятно.

Wardogs — тактический шутер на 100 человек, где игроки разделяются на три команды. Группам нужно сражаться за контроль территорий на больших картах и тем самым зарабатывать деньги, а после каждого возрождения нужно покупать оружие и снаряжение. В шутере также доступны транспорт, воздушная техника и возведение баз.

Wardogs пробудет в раннем доступе Steam около двух лет, после чего также выйдет на PS5 и Xbox Series.