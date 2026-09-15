Расписание выхода 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Уже 24 сентября состоится премьера 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Продолжение знаменитой антологии станет большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей хоррор-сериала.
Всего в 13-й сезон культового шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам по несколько серий на Disney+ и Hulu. Финал состоится 29 октября.
Расписание выхода 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|24 сентября
|4-я серия
|1 октября
|5-я серия
|1 октября
|6-я серия
|1 октября
|7-я серия
|8 октября
|8-я серия
|8 октября
|9-я серия
|15 октября
|10-я серия
|15 октября
|11-я серия
|22 октября
|12-я серия
|22 октября
|13-я серия
|29 октября
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