Расписание выхода 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Уже 24 сентября состоится премьера 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Продолжение знаменитой антологии станет большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей хоррор-сериала.

Всего в 13-й сезон культового шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам по несколько серий на Disney+ и Hulu. Финал состоится 29 октября.

Расписание выхода 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»