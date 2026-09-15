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Сериал Американская история ужасов, 13-й сезон (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 13-го сезона «Американской истории ужасов»
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Уже 24 сентября состоится премьера 13-го сезона сериала «Американская история ужасов». Продолжение знаменитой антологии станет большим кроссовером, который объединит истории из предыдущих частей хоррор-сериала.

Всего в 13-й сезон культового шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам по несколько серий на Disney+ и Hulu. Финал состоится 29 октября.

Расписание выхода 13-го сезона сериала «Американская история ужасов»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 сентября
2-я серия24 сентября
3-я серия24 сентября
4-я серия1 октября
5-я серия1 октября
6-я серия1 октября
7-я серия8 октября
8-я серия8 октября
9-я серия15 октября
10-я серия15 октября
11-я серия22 октября
12-я серия22 октября
13-я серия29 октября
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