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Сериал Трудная, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Второй сезон сериала «Трудная» с Кирой Медведевой стартует 23 сентября — трейлер
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Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер второго сезона сериала «Трудная». Картина с подзаголовком «Неприкасаемая» вернётся уже 23 сентября. В продолжение войдёт девять эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion/Start.

Сюжет проекта рассказывает о Владе, которая устраивается работать в бар после выхода из тюрьмы. Внезапное убийство заставляет её бороться за свою жизнь, ведь она стала подозреваемой. В продолжении героиня вновь стремится к счастью, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.

Главные роли в сериале вновь сыграли Глеб Калюжный («Красный шёлк»), Кира Медведева («Шеф»), Аристарх Венес («Водоворот»), Виктория Корлякова («Минута тишины») и другие актёры. Режиссёром выступает Оксана Барковская, автор первого сезона.

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