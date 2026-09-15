В Battlefield 6 вышел патч со скинами Deep Six и неделей бесплатной игры

15 сентября в Battlefield вышло финальное обновление четвёртого сезона поддержки. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Вместе с выходом патча в игру добавили новые скины с ивентом Deep Six и нож дайвера, голосовой чат на расстоянии в RedSec и переработанные прицелы с улучшенной видимостью индикаторов. Авторы также внесли изменения в наземную и морскую технику, вертолёты Little Bird и доработали звук.

В игре также стартовала неделя бесплатной игры. До 22 сентября всем желающим доступны четыре карты в трёх режимах. Чтобы сыграть в пробный доступ BF6, нужно загрузить клиент Battlefield RedSec — он доступен в российских Steam и EA App.

Фото: Electronic Arts

Патч 1.4.3 станет последним обновлением четвёртого сезона Battlefield 6. Уже в октябре игроков ждёт запуск пятого сезона поддержки с тремя картами, новым оружием, скинами и другим контентом.