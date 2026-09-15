Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой
Уже 23 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Трудная». В картине с подзаголовком «Неприкасаемая» героиня вновь стремится к счастью, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.
Во второй сезон сериала войдёт девять эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатрах Kion и Start. Финал состоится 28 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 сентября
|2-я серия
|23 сентября
|3-я серия
|30 сентября
|4-я серия
|7 октября
|5-я серия
|14 октября
|6-я серия
|21 октября
|7-я серия
|28 октября
|8-я серия
|28 октября
|9-я серия
|28 октября
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