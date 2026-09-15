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Сериал Трудная Неприкасаемая, 2-й сезон (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой
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Уже 23 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Трудная». В картине с подзаголовком «Неприкасаемая» героиня вновь стремится к счастью, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.

Во второй сезон сериала войдёт девять эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатрах Kion и Start. Финал состоится 28 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная»

ЭпизодДата выхода
1-я серия23 сентября
2-я серия23 сентября
3-я серия30 сентября
4-я серия7 октября
5-я серия14 октября
6-я серия21 октября
7-я серия28 октября
8-я серия28 октября
9-я серия28 октября
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