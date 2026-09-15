Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой

Уже 23 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Трудная». В картине с подзаголовком «Неприкасаемая» героиня вновь стремится к счастью, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.

Во второй сезон сериала войдёт девять эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатрах Kion и Start. Финал состоится 28 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Трудная»