В подписку iCloud+ добавили Apple TV и игры Apple Arcade — работает в Казахстане и Турции

Apple добавила в подписку iCloud+ более чем в 100 странах мира сервисы Apple TV и Apple Arcade. Среди регионов, включённых в программу, выделяются Турция и Казахстан — такими подписками часто пользуются россияне.

Отмечается, что новинки будут доступны без дополнительной платы, хотя в Турции общая цена на iCloud+ вырастет с 1 октября. Новые условия также будут действовать в Армении, Азербайджане, Грузии, Индии, Кыргызстане, ОАЭ, Узбекистане и Саудовской Аравии.

В отдельных регионах могут работать не все нововведения Apple (например, в Турции не действует Apple TV). Некоторые пользователи также отмечают, что у них Apple TV и Apple Arcade пока в подписке не появились, — изменения будут постепенно внедрять в течение этого месяца.