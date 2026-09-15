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Что Apple выпустит до конца 2026 года — 7 новинок, кроме iPhone Duo

Что Apple выпустит до конца 2026 года — 7 новинок, кроме iPhone Duo
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Компания Apple планирует провести масштабное обновление большинства своих проектов в ближайший год. Помимо iPhone Duo, только до конца 2026-го пользователей ждут ещё 7 апдейтов различных устройств.

Вот главные планы Apple на остаток календарного года, не касающиеся iPhone:

  • MacBook с сенсорным экраном — самое значимое обновление линейки премиальных MacBook Pro с 2021 года: ноутбуки получат сенсорные экраны с OLED и будут работать на процессорах M5 Pro и M5 Max;
  • MacBook Pro начального уровня — 14-дюймовый стандартный MacBook Pro оснастят чипом M6, который появится в Mac mini в этом месяце;
  • iMac — моноблок iMac от Apple будет представлен в новых цветах и также получит процессор M6;
  • iPad mini — новая версия получит OLED-экран (обещают, что изображение будет таким же чётким, как у более дорогих устройств);
  • HomePod mini с Siri AI — умная колонка почти ничем не будет отличаться от оригинала, но получит новый чип с поддержкой ИИ;
  • Apple TV с Siri AI — приставка для ТВ также получит апдейт с режимом нейросети от Сири, а также быструю навигацию и обновлённый голосовой помощник;
  • Smart-Home Hub — дисплей для умного дома с новой операционной системой на основе Siri AI. Экран можно будет закрепить на стене: он будет поддерживать видеоконференции и систему распознавания лиц для персонализации контента.

В первой половине 2027 года Apple выпустит ещё 9 новинок — среди них стандартный iPhone 18, новый MacBook Air и iPad Pro.

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