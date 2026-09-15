Трейлер фильма «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон — триллер выйдет 9 октября

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Животные» (Animals). Криминальный триллер выйдет в онлайн-кинотеатре уже 9 октября.

Лента расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выясняются тёмные секреты семьи политика.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Главную роль в «Животных» сыграл актёр Бен Аффлек («Лакомый кусок»), который также выступил режиссёром и сценаристом ленты. Помимо него, в картине снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Керри Вашингтон («Джанго освобожденный»), Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и другие.