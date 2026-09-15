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Стримера Братишкина забанили на Twitch — жалобу на него отправил Мэддисон

Стримера Братишкина забанили на Twitch — жалобу на него отправил Мэддисон
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Популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк (3,7 млн фолловеров) сообщил о блокировке своего Twitch-канала. Причины и длительность бана пока неизвестны.

Зрители предполагают, что Братишкину выдали временный бан на несколько дней за использование тегов с оскорблениями в названии трансляции.

Жалобу на Братишкина мог подать другой стример, Илья Maddyson Давыдов — об этом он сообщил в своих соцсетях.

Уже третий подряд репорт на Братишкина срабатывает. Вова, впредь веди себя прилично.

Это не первая блокировка для Семенюка. Ранее его канал не раз ограничивали, но каждый раз Twitch снимал бан спустя несколько дней.

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