15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не боюсь выглядеть глупо». Том Круз — о своей вспыльчивости на съёмках

«Не боюсь выглядеть глупо». Том Круз — о своей вспыльчивости на съёмках
Комментарии

Известый актёр Том Круз в новом интервью GQ подтвердил слухи, что может быть очень вспыльчивым и требовательным на съёмочной площадке.

По словам звезды лент «Грани будущего» и «Человек дождя», он заранее предупреждает об этом коллег.

Когда я работаю с людьми, не боюсь выглядеть глупо, потому что я актёр. Нужно найти свой стиль, подобрать инструменты и набраться опыта. Люди, которые со мной работают, знают об этом. Я многого жду и говорю об этом прямо. У меня спрашивают, правда ли, что я вспыльчивый, отвечаю: «Поверь мне, слухи правдивы». Какой опыт вы хотите получить?

Том Круз также отметил, что чувствует ответственность за весь проект, поэтому требует ото всех чёткого движения по плану. По его словам, это появилось ещё в детстве. Актёр также держит телефон подальше от себя, предпочитая личные беседы во время съёмок.

Материалы по теме
Видео
Финальный трейлер комедии «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего» — выход 2 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android