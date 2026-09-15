«Не боюсь выглядеть глупо». Том Круз — о своей вспыльчивости на съёмках

Известый актёр Том Круз в новом интервью GQ подтвердил слухи, что может быть очень вспыльчивым и требовательным на съёмочной площадке.

По словам звезды лент «Грани будущего» и «Человек дождя», он заранее предупреждает об этом коллег.

Когда я работаю с людьми, не боюсь выглядеть глупо, потому что я актёр. Нужно найти свой стиль, подобрать инструменты и набраться опыта. Люди, которые со мной работают, знают об этом. Я многого жду и говорю об этом прямо. У меня спрашивают, правда ли, что я вспыльчивый, отвечаю: «Поверь мне, слухи правдивы». Какой опыт вы хотите получить?

Том Круз также отметил, что чувствует ответственность за весь проект, поэтому требует ото всех чёткого движения по плану. По его словам, это появилось ещё в детстве. Актёр также держит телефон подальше от себя, предпочитая личные беседы во время съёмок.