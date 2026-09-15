Сериал «Медленные лошади» с Гари Олдманом продлили на восьмой сезон — пока вышло лишь пять

Онлайн-кинотеатр Apple TV принял решение продлить шпионский триллер «Медленные лошади» ещё на один сезон. Теперь их будет минимум восемь — в последнем героя Гари Олдмана ожидает один из самых мрачных секретов MI5.

Примечательно, что на данный момент вышло всего пять сезонов «Медленных лошей». Шестой сезон начнёт выходить на этой неделе, а о продлении на седьмой стало известно в прошлом году — вероятно, Apple уже завершает работу над ним.

Картина «Медленные лошади» основана на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. В продолжении Лондон подвергается масштабным террористическим атакам и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Ранее сериал получил награду на премии «Эмми».