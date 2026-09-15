Discord столнулся с массовыми сбоями в работе в России и в мире

Днём 15 сентября пользователи по всему миру массово сообщают о проблемах в работе Discord — популярный сервис для онлайн-звонков и текстовых чатов перестал функционировать около 17:15 по мск.

Только на сайте Downdetector за несколько минут пользователи оставили более 12 тыс. жалоб. Из-за сбоя люди не могут подключиться к звонкам и оставлять сообщения в чатах, а также загружать медиафайлы.

Время от времени Discord начинает работать в обычном режиме, а проблема коснулась не всех пользователей, но глобально сбой продолжается и сейчас.

Причины сбоя пока неизвестны, на данный момент руководство Discord не объяснило причины проблем. Вероятно, причины проблем удастся устранить в течение нескольких часов — либо же представители сервиса выйдут на связь и объяснят проблему.