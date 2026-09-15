Новое издание Total War: Shogun 2 выйдет 13 октября — улучшат графику и добавят моды

Разработчики самурайской стратегии Total War: Shogun 2 анонсировали выпуск улучшенного издания на ПК. Релиз в Steam состоится 13 октября — игру уже можно добавить в список желаемого, но цена пока неизвестна.

Версия Complete Edition получит улучшенную графику с масштабированием интерфейса под разрешение 1440p и 4K, модернизированное управление и десятки новых небольших фракций, а также поддержку модификаций. Издание также будет включать все дополнительные кампании.

Total War: Shogun 2 вышла в марте 2011 года и получила в основном положительные отзывы (90 баллов на Metacritic и премия BAFTA за лучшую стратегию).