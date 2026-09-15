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Представлены актёры на роли Артура Уизли, Плаксы Миртл и Колина Криви в «Гарри Поттере»

Представлены актёры на роли Артура Уизли, Плаксы Миртл и Колина Криви в «Гарри Поттере»
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HBO представила ещё трёх актёров, которые исполнят важные роли во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». В событиях «Тайной комнаты» покажут привидение Плаксу Миртл, отца Рона Уизли и первокурсника Колина Криви.

Вот кто исполнит их роли в новой адаптации:

  • Артур Уизли — Рейф Сполл («Жизнь Пи», «Просто помиловать», «Чёрное зеркало»);
  • Плакса Миртл — Молли Хьюитт-Ричардс («Кодекс молчания», «Катастрофа»);
  • Колин Криви — Джаспер Эмброуз («Бриджит Джонс: Грани разумного», «Детективы среди овец»).

Фото: Variety

Первый сезон «Гарри Поттера» стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью.

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