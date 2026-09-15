Трэвис Скотт, Кит Ричардс и другие топ-музыканты тизерят своё участие в GTA 6 в соцсетях

Сразу несколько известных музыкантов опубликовали в своих соцсетях скриншоты и арты из игры Grand Theft Auto 6. Теперь фанаты ждут, что звёзды музыки появятся в GTA 6 или проведут коллаборации с новинкой.

Первым о своём отношении к GTA сообщил Трэвис Скотт. Затем посты с упоминанием проекта Rockstar или намёками на него стали появляться в аккаунтах Кита Ричардса, Моргана Уоллена, Рау Алехандро, CARIEL & Paco Amoroso, Metro Boomin и Future.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами. Ранее участие в разработке новой GTA принял Стивен Рут («Бухта вдов»).