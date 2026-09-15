Вышел трейлер четвёртого сезона политического триллера «Дипломатка» от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер четвёртого сезона сериала «Дипломатка». Политический триллер вернётся на платформу с новыми эпизодами уже 15 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

«Дипломатка» выходит на Netflix с 2023 года. Шоу рассказывает о семье дипломатов, где жена внезапно получает серьёзное повышение. Вскоре оказывается, что девушку прочат на должность вице-президента США, а со временем выясняется, что за происходящим и вовсе стоит её муж, который ищет в этом свою выгоду. На релизе сериал получил высокие (75-80 баллов) оценки.