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Златан Ибрагимович и Тьерри Анри представили геймплей EA Sports FC 27

Златан Ибрагимович и Тьерри Анри представили геймплей EA Sports FC 27
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15 сентября Electronic Arts провела стрим, посвящённый релизу EA Sports FC 27. Разработчики показали первый геймплей будущего футбольного симулятора, пригласив футбольных легенд: шведа Златана Ибрагимовича и француза Тьерри Анри.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, знаменитые нападающие сыграли друг с другом в формате 2х2 — у каждого в команде оказался известный блогер по играм EA Sports. Футболисты смогли собрать себе составы из кумиров и героев английской Премьер-лиги и французской Лиги 1. Это была первая публичная демонстрация игрового процесса за несколько дней до релиза.

Релиз EA Sports FC 27 состоится 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа.

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