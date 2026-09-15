«Зачем мне кусок американской ерунды?» Депутат Виталий Милонов — об iPhone 18 Pro

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал запуск линейки iPhone 18. В интервью RTVI чиновник заявил, что не планирует обновляться до актуальной версии гаджета от Apple, назвав смартфон «куском американской ерунды».

Милонов также рассказал, что некая фирма предлагала ему прорекламировать iPhone 18 Pro с собственным логотипом, однако он отказался.

У меня «Айфона» уже лет 300 нет, это всё-таки не самый лучший телефон. Мне вообще он нафиг не нужен. Зачем мне этот кусок американской ерунды? Вот практически вчера мне показывали кое-что из новых айфонов, знаете, сиреневый. Спросили, могу ли я с ним походить, там будет нашлёпка фирмы. Я сказал: «Нет, пока не буду, это зашквар. Ну, то есть ненадёжно».

При этом у депутата нет претензий к Apple и её продукции — дело в том, что функции последних поколений телефонов в России попросту не работают, поэтому они и лишены смысла.

iPhone 18 Pro поступит в продажу 18 сентября. Складной iPhone Duo же выйдет через месяц — 23 октября.