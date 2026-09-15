В Dota 2 вышел патч 7.41f

Valve выпустила обновление 7.41f для Dota 2. Патч затронул десятки героев и предметов.

Основной удар по предметам пришёлся на вампиризм и стоимость предметов:

Satanic — вампиризм снижен с 30% до 25% ;

; Mask of Madness — вампиризм снижен с 24% до 22% ;

; Octarine Core — стоимость выросла с 4900 до 5100 золота ;

; Daedalus — стоимость выросла с 5100 до 5200 золота ;

; Dragon Lance — стоимость выросла с 1900 до 2000 золота , что также подняла цену Hurricane Pike;

, что также подняла цену Hurricane Pike; Shiva's Guard — урон Arctic Blast снижен с 260 до 225 .

Сильнее всего из героев пострадал Bounty Hunter — золото от Track урезано почти вдвое на первых уровнях: со 130/225/320 до 80/160/240 для себя и с 50/90/130 до 40/80/120 для союзников. Lina получила очередной нерф: базовый интеллект снижен с 30 до 28 , Fiery Soul ослаблена по скорости атаки и длительности. Shadow Fiend потерял урон от Necromastery и Shadowraze. Treant Protector лишился 3 базового интеллекта, а Leech Seed теперь расходует ману.

Среди усилений — Anti-Mage получил +5% урона от Mana Break, Ursa — увеличенный урон от Maul.