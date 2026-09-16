Четвёртый сезон «Белого лотоса» выйдет в первой половине 2027 года

Четвёртый сезон сериала «Белый лотос» выйдет в первой половине 2027 года. Информацию подтвердил глава HBO Кейси Блойс.

Действие четвёртого сезона развернётся во Франции. Сюжет расскажет о французском отеле «Белый лотос», который в этот раз будет принимать гостей Каннского кинофестиваля.

Главные роли в продолжении исполнят Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Стив Куган («Филомена»), Кумэйл Нанджиани («Вечные») и другие актёры. Шоураннером проекта вновь выступает Майк Уайт — автор предыдущих трёх сезонов «Белого лотоса».

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».