Вышли первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»
Netflix поделился первыми постерами сериала «Гордость и предубеждение». На них можно увидеть ключевых героев.
Первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Новая адаптация романа будет разделена на шесть серий и заново расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси.
Главные роли в сериале сыграют Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»). В актёрский состав также вошли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фрейя Мейвор.
Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix выйдет 3 декабря. В этот день станут доступны все эпизоды сразу.
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