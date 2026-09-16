15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»

Вышли первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»
Комментарии

Netflix поделился первыми постерами сериала «Гордость и предубеждение». На них можно увидеть ключевых героев.

Первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Новая адаптация романа будет разделена на шесть серий и заново расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси.

Главные роли в сериале сыграют Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»). В актёрский состав также вошли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фрейя Мейвор.

Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix выйдет 3 декабря. В этот день станут доступны все эпизоды сразу.

Комментарии