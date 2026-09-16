Вышли первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»

Netflix поделился первыми постерами сериала «Гордость и предубеждение». На них можно увидеть ключевых героев.

Первые постеры сериала «Гордость и предубеждение»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Новая адаптация романа будет разделена на шесть серий и заново расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси.

Главные роли в сериале сыграют Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»). В актёрский состав также вошли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фрейя Мейвор.

Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix выйдет 3 декабря. В этот день станут доступны все эпизоды сразу.