Военная драма «Один на рассвете» выйдет в зарубежный прокат 25 декабря 2027 года

У военной драмы «Один на рассвете» Рона Ховарда появилась точная дата выхода в зарубежный прокат. Лента появится в кинотеатрах 25 декабря 2027 года. Ранее было известно лишь окно премьеры, но не точная дата в прокате.

Сюжет будет основан на одноимённом произведении Дэна Шиллинга и Лори Лонгфирца. Главный герой — офицер разведки, который пытается сделать так, чтобы авиадиспетчера Джона Чемпена наградили медалью почёта, так как он отдал свою жизнь ради спасения сослуживцев.

Главные роли в картине сыграют Адам Драйвер («Звёздные войны: Последние джедаи») и Энн Хэтэуэй («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»).