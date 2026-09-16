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Военная драма «Один на рассвете» выйдет в зарубежный прокат 25 декабря 2027 года

Военная драма «Один на рассвете» выйдет в зарубежный прокат 25 декабря 2027 года
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У военной драмы «Один на рассвете» Рона Ховарда появилась точная дата выхода в зарубежный прокат. Лента появится в кинотеатрах 25 декабря 2027 года. Ранее было известно лишь окно премьеры, но не точная дата в прокате.

Сюжет будет основан на одноимённом произведении Дэна Шиллинга и Лори Лонгфирца. Главный герой — офицер разведки, который пытается сделать так, чтобы авиадиспетчера Джона Чемпена наградили медалью почёта, так как он отдал свою жизнь ради спасения сослуживцев.

Главные роли в картине сыграют Адам Драйвер («Звёздные войны: Последние джедаи») и Энн Хэтэуэй («Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»).

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