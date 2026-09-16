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Стартовал шестой сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Стартовал шестой сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
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Сегодня в Apple TV стартовал шестой сезон сериала «Медленные лошади». Пока вышел лишь один эпизод, а всего в сезоне их будет шесть.

Проект основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Гари Олдман («Леон»). В сериале также сыграли Джек Лауден («Дюнкерк»), Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Дастин Демри-Бёрнс («Городские легенды») и другие артисты. Сейчас в Apple также работают над седьмым сезоном «Медленных лошадей».

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Новости. Чемп.Play
  • 16 сентября 2026
  • 08:54