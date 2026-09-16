15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились новые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Появились новые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало пару новых кадров сериала «Кэрри» по Стивену Кингу. На них можно увидеть главную героиню шоу.

Новые кадры сериала «Кэрри»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Кэрри» расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.

Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».

Комментарии