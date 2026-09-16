Появились новые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу
Издание Entertainment Weekly опубликовало пару новых кадров сериала «Кэрри» по Стивену Кингу. На них можно увидеть главную героиню шоу.
Новые кадры сериала «Кэрри»
Фото: Entertainment Weekly
Фото: Entertainment Weekly
«Кэрри» расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.
Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».
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