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«Народ против Гориллы Гродда» — единственный сериал по DC на телевидении

«Народ против Гориллы Гродда» — единственный сериал по DC на телевидении
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В работе находится сериал «Народ против Гориллы Гродда». Это шоу по комиксам DC, но руководители киновселенной уточнили, что проект — единственный сериал по вселенной, над которым работают.

Телесериал разрабатывается DC Studios и Warner Bros. Television, он — часть главы киновселенной «Боги и монстры» и спин-оффа фильма «Супермен».

«Народ против Гориллы Гродда» сосредоточен на Джимми Олсене, а также других репортёрах Daily Planet, за исключением Лоис Лейн и Кларка Кента, которые расследуют дела, связанные со сверхсильными злодеями. Действие сосредоточено на деле сверхразумной обезьяны по имени Горилла Гродд, который был признан виновным в убийстве своего отца короля Гродда, короля Города Горилл.

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