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Продолжение доксериала «История российских компьютерных игр» выйдет 23 сентября

Продолжение доксериала «История российских компьютерных игр» выйдет 23 сентября
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В Okko объявили, что продолжение доксериала «История российских компьютерных игр» выйдет 23 сентября. Показали и постер новой части проекта.

Постер продолжения доксериала «История российских компьютерных игр»

Фото: Okko

Первая часть доксериала «История российских компьютерных игр» рассказывает о различных периодах разработки видеоигр и приставок в России — от «Тетриса» Алексея Пажитнова до «ИЛ-2 Штурмовика» и «Денди» Виктора Савюка. В документальном сериале появляются и сами авторы культовых проектов, рассказывающие о своих произведениях.

В числе игр, о которых пойдёт речь в сезоне — и высокобюджетная «Война миров: Сибирь», и «Геннадий», сделанный крошечной инди-командой.

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