15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Майк Флэнаган всё ещё планирует снять экранизацию «Тёмной башни» Стивена Кинга

Майк Флэнаган всё ещё планирует снять экранизацию «Тёмной башни» Стивена Кинга
Комментарии

В интервью Entertainment Weekly Майк Флэнаган рассказал, что до сих пор планирует снять свою экранизацию «Тёмной башни» Стивена Кинга. В последнее время Майку задавали много вопросов о проекте, потому что он давно о нём не говорил.

По словам Флэнагана, он сталкивается с трудностями в основном из-за прав.

Из-за того, как устроена вселенная «Тёмной башни», персонажи могут принадлежать разным студиям. Так что процесс работы был грандиозным. Конечно, это заняло гораздо больше времени, чем мне хотелось бы, но я работаю над этим постоянно.

В 2017 году по «Тёмной башне» вышел фильм с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Лента получила смешанные отзывы от критиков и зрителей и провалилась в прокате. Остаётся надеяться, что судьба экранизации Флэнагана будет другой.

Материалы по теме
«Я не подведу Стивена Кинга»: Майк Флэнаган — о сериале «Тёмная башня»
Комментарии