Майк Флэнаган всё ещё планирует снять экранизацию «Тёмной башни» Стивена Кинга

В интервью Entertainment Weekly Майк Флэнаган рассказал, что до сих пор планирует снять свою экранизацию «Тёмной башни» Стивена Кинга. В последнее время Майку задавали много вопросов о проекте, потому что он давно о нём не говорил.

По словам Флэнагана, он сталкивается с трудностями в основном из-за прав.

Из-за того, как устроена вселенная «Тёмной башни», персонажи могут принадлежать разным студиям. Так что процесс работы был грандиозным. Конечно, это заняло гораздо больше времени, чем мне хотелось бы, но я работаю над этим постоянно.

В 2017 году по «Тёмной башне» вышел фильм с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Лента получила смешанные отзывы от критиков и зрителей и провалилась в прокате. Остаётся надеяться, что судьба экранизации Флэнагана будет другой.