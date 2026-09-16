Вышел трейлер фильма «Снежная восьмёрка» с Николаем Наумовым

Вышел дебютный трейлер фильма «Снежная восьмёрка» с Николаем Наумовым в одной из главных ролей. В прокате с 21 января 2027 года.

Первый трейлер фильма «Снежная восьмёрка»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Dudka Films.

Фильм расскажет историю 12-летнего подростка-разгильдяя из богатой семьи, которого из-за очередного проступка отправляют из Москвы на Камчатку к суровому отцу-каюру. Вдали от привычной жизни, интернета и школьных приятелей мальчик оказывается в мире гонок на собачьих упряжках. Работа с животными, той самой снежной восьмёркой обаятельных собак-хаски, становится для него настоящим вызовом.

В ленте также снялись Ида Галич («Финник»), Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»), Михаил Шульц («Баба Мороз и тайна Нового года») и Кирилл Соломенников («Полярный»). Режиссёром выступает Виталий Дудка («Юра дворник»).