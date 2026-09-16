Вышел трейлер фильма «Пранкер» о борьбе с коррупционерами — премьера 22 октября

Кинокомпания «Базелевс» представила трейлер фильма «Пранкер». Остросюжетная драма выйдет в кинотеатрах России 22 октября.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат «Базелевс».

Будущая лента расскажет историю анонимного пранкера Антона, который обманом добывает секретную информацию о коррупционерах и публикует её в Сети. Однажды его подставляют: героя внезапно объявляют в розыск, а его сестра оказывается в смертельной опасности.

Главные роли в ленте сыграли Максим Матвеев («Триггер») и Алексей Серебряков («Левиафан»). Режиссёром выступил Александр Харламов («Эффект хамелеона»), который также написал сценарий картины.