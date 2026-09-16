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Постеры с героями третьего сезона аниме «Монолог фармацевта» — премьера 2 октября

Постеры с героями третьего сезона аниме «Монолог фармацевта» — премьера 2 октября
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Студия OLM представила постеры третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». На них изображены главные герои саги, продолжение которой стартует уже 2 октября. В этот раз сезон разделят на две части: вторая половина выйдет в апреле 2027 года.

Фото: OLM

Фото: OLM

Фото: OLM

Фото: OLM

Фото: OLM

Фото: OLM

Фото: OLM

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца. В продолжении события развернутся в сельской местности.

По «Монологу фармацевта» также выйдет полнометражное аниме с подзаголовком «Сокровище покойной наложницы». Премьера состоится 11 декабря, автором выступила создатель оригинальной ранобэ Нацу Хьюги.

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