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Вышел детективный сериал «Нили» по «Джеку Ричеру» — все эпизоды уже доступны

Вышел детективный сериал «Нили» по «Джеку Ричеру» — все эпизоды уже доступны
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16 сентября состоялась премьера сериала «Нили». Все восемь эпизодов спин-оффа «Джека Ричера» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал рассказывает о Фрэнсис Нили — боевой ученице Джека Ричера, с которым они вместе служили в армии. Однажды она узнаёт, что её друг погиб в подозрительной аварии. Теперь героиня одержима жаждой справедливости и использует все навыки, которым её научил брутальный наставник.

Главные роли в шоу сыграли Мария Стэн («Болотная тварь»), Ян Джозеф («Живая мишень»), Тара Рослинг («Пространство») и другие актёры. Сам Джек Ричер в исполнении Алана Ричсона появится в качестве приглашённой звезды. Шоураннером проекта выступил Ник Сантора, автор оригинального сериала.

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