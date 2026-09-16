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Трейлер криминальной драмы «Навар» с рэпером Icegergert — премьера 5 ноября

Трейлер криминальной драмы «Навар» с рэпером Icegergert — премьера 5 ноября
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Кинокомпания «Леона» представила трейлер фильма «Навар». Криминальный триллер выйдет в кинотеатрах России 5 ноября.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат «Леоне».

Фильм расскажет историю Шуста и его банды, которые занимаются мелким мошенничеством и махинациями. Встреча с бывшим спортсменом Ульяновым и его дочерью меняет отношение героя к криминалу, но под давлением подельников Шуст использует нового знакомого, чтобы спланировать ограбление.

Главные роли в фильме сыграли Илларион Маров («Ненормальный»), Елизавета Базыкина («Коммерсант»), Евгений Сидихин («За последней чертой») и рэпер Icegergert. Режиссёром выступил Артур Григорьев («Стая»).

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