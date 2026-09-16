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Фильм «Казино Рояль» про Джеймса Бонда вновь покажут в кино в честь 20-летия

Фильм «Казино Рояль» про Джеймса Бонда вновь покажут в кино в честь 20-летия
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Компания Amazon MGM анонсировала повторный показ фильма «Казино Рояль». Культовый фильм про Джеймса Бонда вновь выйдет в мировых кинотеатрах в октябре в честь 20-летия картины. Точную дату выхода авторы назовут позже.

Фото: Amazon

Чтобы отпраздновать свой 20-й юбилей, «Казино Рояль» возвращается на большие экраны по всему миру уже в октябре.

«Казино Рояль» режиссёра Мартина Кэмпбелла вышел в 2006 году и стал культовым среди зрителей: на агрегаторе IMDB картина получила среднюю оценку 8/10, собрав в кино около $ 616 млн.

Фильм стал первым в серии про Джеймса Бонда, где главную роль сыграл Дэниэл Крэйг («Достать ножи»). Он же воплотил агента 007 на экране в последующих четырёх картинах.

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