Фильм «Казино Рояль» про Джеймса Бонда вновь покажут в кино в честь 20-летия

Компания Amazon MGM анонсировала повторный показ фильма «Казино Рояль». Культовый фильм про Джеймса Бонда вновь выйдет в мировых кинотеатрах в октябре в честь 20-летия картины. Точную дату выхода авторы назовут позже.

Фото: Amazon

Чтобы отпраздновать свой 20-й юбилей, «Казино Рояль» возвращается на большие экраны по всему миру уже в октябре.

«Казино Рояль» режиссёра Мартина Кэмпбелла вышел в 2006 году и стал культовым среди зрителей: на агрегаторе IMDB картина получила среднюю оценку 8/10, собрав в кино около $ 616 млн.

Фильм стал первым в серии про Джеймса Бонда, где главную роль сыграл Дэниэл Крэйг («Достать ножи»). Он же воплотил агента 007 на экране в последующих четырёх картинах.