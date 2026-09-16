Звезда «Остаться в живых» Джош Холлоуэй сыграл в приквеле Ace Combat 8

Компания Bandai Namco анонсировала Hour Zero — приквел будущего авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve. Дебютный эпизод короткометражного сериала вышел 15 сентября, всего в проект войдёт четыре эпизода. Финал состоится 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Так, Hour Zero расскажет историю троих незнакомцев, которые переживают первые дни вторжения Республики Сотоа в Федерацию Центральной Усеи. Главные роли в сериале сыграли Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Брэндон Раут («Возвращение Супермена») и Тэмлин Томита («Кобра Кай»). Первый играет пилота, которому негде приземлиться, Раут — врача, спасшего своего врага, Томита — ведущую новостей, которую заставили замолчать за правду. История рассказана в обратном порядке и ведет отсчёт к моменту, когда их обычная жизнь рухнула и началась война.