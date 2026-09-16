В Евросоюзе обсуждают запрет онлайн-игр и соцсетей детям до 15 лет

Издание Politico сообщило, что Еврокомиссия создала законопроект, нацеленный на введение возрастных ограничений для соцсетей и онлайн-игр. По данным СМИ, официально его должны представить 17 сентября, после чего отправить на согласование.

Законопроект получил название EU Kids Act. Он подразумевает, что детям до 15 лет будет запрещено создавать аккаунты в онлайн-играх и соцсетях. Родители могут зарегистрировать профиль для несовершеннолетних, однако полностью доступными платформы не станут. Ограничения также коснутся видеосервисов и ИИ-приложения. Каких именно сервисов коснётся новый закон, пока неизвестно.

Ранее похожие меры одобрили во Франции, где полноценное введение закона состоится в январе 2027 года. В рамках проекта пользователям возрастом до 15 лет ограничат соцсети. В сентябре онлайн-платформы начнут проверять данные жителей и не позволять создавать аккаунты, если они не достигли совершеннолетия.