15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«95 минут адреналина»: первые критики хвалят фильм «Обитель зла» по Resident Evil

«95 минут адреналина»: первые критики хвалят фильм «Обитель зла» по Resident Evil
Комментарии

15 сентября в Лос-Анджелесе прошла ранняя премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой вселенной Resident Evil. Хоррор уже посмотрели некоторые критики и опубликовали короткие впечатления в соцсетях.

Так, большинство обозревателей остались в восторге от увиденного. Они называют ленту одним из лучших хорроров последних лет, хваля безумный темп повествования, перенос духа Resident Evil в экранизацию, юмор и главную звезду картины Остина Абрамса.

Что пишут первые критики про фильм «Обитель зла»

От жутких сцен от первого лица до хаотичных боёв с монстрами, фильм постоянно увеличивает напряжение и практически не даёт передохнуть. Очень смешной, определённо кровавый, с концовкой, о которой вы будете думать уже после сеанса. «Обитель зла» опирается на дух игр Resident Evil и даёт ему разгуляться. Креггер продолжает находить новые способы удивлять нас в жанре хорроров, и это прекрасно.
95 минут чистого адреналина. «Обитель зла» фантастический от начала до конца. Он упрощённый, лаконичный, но исполнен с точностью и с моментами, которые напомнили мне «Нечто» Карпентера. Остин Абрамс великолепен!
«Обитель зла» Зака Креггера полна ужасных сюрпризов и реалистичного диссоциативного юмора. Мне очень понравилась эта смесь. Первые две трети мастерски сняты и идеально смонтированы в духе хоррора на выживание. Последняя треть — это безумное веселье в духе «Хижины в лесу».
Зах Креггер продолжает впечатлять и просто потряс меня «Обителью зла». Этот абсолютно безумный фильм и именно то, чего ждут фанаты игры. На протяжении 90 неустанно напряжённых минут моё сердце колотилось, а я сидел на краю кресла. Безусловно, один из лучших фильмов ужасов этого года.

Полноценные обзоры «Обители зла» выйдут в ближайшее время. Премьера ленты состоится уже 18 сентября в мировых кинотеатрах.

Материалы по теме
Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в кинотеатрах России 1 октября