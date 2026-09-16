«95 минут адреналина»: первые критики хвалят фильм «Обитель зла» по Resident Evil

15 сентября в Лос-Анджелесе прошла ранняя премьера фильма «Обитель зла» — новой экранизации культовой вселенной Resident Evil. Хоррор уже посмотрели некоторые критики и опубликовали короткие впечатления в соцсетях.

Так, большинство обозревателей остались в восторге от увиденного. Они называют ленту одним из лучших хорроров последних лет, хваля безумный темп повествования, перенос духа Resident Evil в экранизацию, юмор и главную звезду картины Остина Абрамса.

Что пишут первые критики про фильм «Обитель зла»

От жутких сцен от первого лица до хаотичных боёв с монстрами, фильм постоянно увеличивает напряжение и практически не даёт передохнуть. Очень смешной, определённо кровавый, с концовкой, о которой вы будете думать уже после сеанса. «Обитель зла» опирается на дух игр Resident Evil и даёт ему разгуляться. Креггер продолжает находить новые способы удивлять нас в жанре хорроров, и это прекрасно.

95 минут чистого адреналина. «Обитель зла» фантастический от начала до конца. Он упрощённый, лаконичный, но исполнен с точностью и с моментами, которые напомнили мне «Нечто» Карпентера. Остин Абрамс великолепен!

«Обитель зла» Зака Креггера полна ужасных сюрпризов и реалистичного диссоциативного юмора. Мне очень понравилась эта смесь. Первые две трети мастерски сняты и идеально смонтированы в духе хоррора на выживание. Последняя треть — это безумное веселье в духе «Хижины в лесу».

Зах Креггер продолжает впечатлять и просто потряс меня «Обителью зла». Этот абсолютно безумный фильм и именно то, чего ждут фанаты игры. На протяжении 90 неустанно напряжённых минут моё сердце колотилось, а я сидел на краю кресла. Безусловно, один из лучших фильмов ужасов этого года.

Полноценные обзоры «Обители зла» выйдут в ближайшее время. Премьера ленты состоится уже 18 сентября в мировых кинотеатрах.