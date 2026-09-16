«Ужасное разочарование»: критики разгромили фильм «Последняя фотография» Зака Снайдера

На кинофестивале в Торонто состоялся показ фильма «Последняя фотография» — нового проекта режиссёра Зака Снайдера («Хранители»). Многие критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 21% свежести.

Таким образом, лента стала одним из самых низкооценённых фильмов в карьере постановщика — из всех его проектов более низкий рейтинг получила только лента «Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы» (16% свежести). Обозреватели ругают «Последнюю фотографию» за слабый сюжет и медленный темп повествования, а также блеклые диалоги. Критики отмечают, что фильм получился слишком претенциозным и перегруженным разными смыслами. При этом некоторые хвалят проект за великолепные визуальные эффекты и экшен.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Последняя фотография»:

«Последняя фотография» Зака ​​Снайдера — это жестокий, бескомпромиссный триллер о мести с хорошими экшен-сценами, впечатляющими визуальными эффектами и множеством раздражающих излишеств.

В конечном итоге «Последняя фотография» — это поверхностное отступление от привычного стиля режиссёра, затрагивающее знакомую, неглубокую тематическую проблему психологического бремени, связанного с наблюдением и совершением жестокости.

Перегруженный претенциозным символизмом и пресными, бессмысленными диалогами, постоянно преувеличивающими очевидное, этот ультражестокий фильм наверняка будет воспринят даже ярыми поклонниками Снайдера как большое разочарование.

Этот фильм, длящийся 135 мучительных минут, настолько же затянут и однообразен, насколько и недоработан. Он напоминает боевик прошлых лет, выпущенный сразу на видео, который пропустили через блендер, наделили регрессивной основой и выплюнули на экран.

Это не просто Снайдер в своём самом серьёзном проявлении – это Снайдер в своём наименее интересном проявлении.

«Последняя фотография» рассказывает, как бывший оперативник отправляется в Южную Америку на поиски племянников, родители которых были жестоко убиты. Выжить в джунглях главному герою помогает единственный свидетель произошедшего — военный фотограф. Дата выхода фильма в мировом прокате пока неизвестна.