Netflix показал логотип фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» — релиз 12 февраля

Онлайн-кинотеатр Netflix представил логотип фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея». Экранизация культового романа Клайва Льюиса выйдет 12 февраля 2027 года в кинотеатрах, а на самом Netflix лента появится 2 апреля.

Фото: Netflix

«Хроники Нарнии» выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана сыграет Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

Будущая лента станет одним из первых фильмов Netflix с полноценным релизом в мировых кинотеатрах. Вместе с «Нарнией» компания также выпустит в прокат картины «Чарли и шоколадная фабрика», «Чернила», «Москито Боул», «Новые злоключения Клиффа Бута» и «Чёрный шар».