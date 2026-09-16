«Никаких сюрпризов». Вышли обзоры iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

16 сентября зарубежные издания опубликовали обзоры iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — новой линейки смартфонов от компании Apple. Свои статьи журналисты опубликовали за два дня до старта продаж устройств, который намечен на 18-е число.

В целом обозреватели положительно отзываются о новых гаджетах за наличие чипа А20 Pro, благодаря которому у них улучшилась производительность. Ругают смартфоны за слишком маленькое количество инноваций, по сравнению с прошлой линейкой — в них лишь незначительно модернизировали камеры, а цена при этом выросла на $ 100. Авторы публикаций отмечают, что Apple больше сконцентрировалась на iPhone Duo, а не на Pro-версиях — однако складная версия выйдет лишь в октябре.

Что пишут про iPhone 18 Pro

В издании The Verge хвалят устройство за камеру — Apple добавила подвижную диафрагму для контроля света, попадающего в объектив. Новая функция позволяет делать более качественные видео и фотографии, в том числе при слабом освещении. Настройки камеры в целом стали проработанными: у пользователей появилась возможность менять параметры экспозиции, выдержки и и баланса белого.

В минусы гаджета относят большую схожесть с iPhone 17 Pro. Журналисты отмечают, что к новому смартфону можно буквально использовать чехлы от предыдущей модели. Устройство рекомендуется обновлять только в том случае, если пользователю нужны более чёткие фотографии и видео для профессиональной съёмки.

Фото: Плюсы и минусы iPhone 18 Pro от The Verge

Что пишут про iPhone 18 Pro Max

В The Verge назвали одним из главных преимуществом 18 Pro Max его время автономной работы. Устройство способно 45 часов беспрерывно воспроизводить видео, по сравнению с 39 часами у предыдущей версии. Камера, как и у другой версии, также получила ряд улучшений, превращая смартфон в профессиональный аппарат для съёмок контента.

В остальном, минусы и плюсы нового гаджета такие же, как и у 18 Pro. Журналисты считают, что увеличение цены на $ 100 не повлекло за собой заметных улучшений. Кроме того, ручные регуляторы экспозиции в камере смартфона слишком маленькие и неудобные.

Фото: Плюсы и минусы iPhone 18 Pro Max от The Verge