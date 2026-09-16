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Фильм Голодные игры: Рассвет Жатвы (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Большой трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — выход в России 19 ноября
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Компания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Картина по знаменитой франшизе официально выйдет в России 19 ноября 2026 года — за день до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале LionsgateMovies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Будущий фильм основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. «Рассвет Жатвы» выступит приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».

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