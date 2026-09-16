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Мультфильм Ведьмин лес (2026): дата выхода в России, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Финальный трейлер мультфильма «Ведьмин лес» — выход в России 3 декабря
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Студия Laika представила финальный трейлер мультфильма «Ведьмин лес». Лента официально выйдет в российском прокате 3 декабря. Мировая премьера картины состоится 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале LAIKA Studios. Права на видео принадлежат LAIKA Studios.

Предстоящий анимационный проект основан на романе «Дикий лес» Колина Мелоя. Фильм расскажет о девочке по имени Прю. Она отправляется в путешествие вместе со своим другом Кёртисом. Её цель — найти потерянного брата, который был похищен в земле говорящих животных и сказочных существ.

Режиссёром «Ведьминого леса» выступил Трэвис Найт — автор анимационной картины «Кубо. Легенда о самурае» и фильма «Бамблби». За создание картины отвечает студия Laika, которая выпустила такие мультфильмы, как «Труп невесты» и «Коралина в Стране Кошмаров» — все они сделаны с помощью покадровой анимации, как и новая лента.

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