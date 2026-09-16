«Это современная игра». CD Projekt RED — о ремастере «Ведьмака 3»

Издание PCgamer взяло интервью у исполнительного продюсера студии CD Projekt RED Якуба Кутрубы. Он рассказал об отношении разработчиков к выпуску ремастера игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

По словам продюсера, в обновлении для современных консолей авторы хотели адаптировать проект под новые условия. Однако задача ремастера стала значительно более масштабной. Кутуруб отметил, что в новой версии игры разработчики переработали все аспекты игры, включая анимацию и геймплей. Главная цель студии — сделать так, чтобы ремастер можно было сравнить с любой современной видеоигрой.

В ремастере игра стала ещё больше и довольно ресурсоёмкой, возможно, даже более тяжёлой на техническом уровне. Но что ещё важнее, мы затронули те аспекты игры, которые не были изменены с момента её запуска. Я говорю об анимации. Говорю о геймплее. Мы хотели сделать «Ведьмака 3» сравнимым с любой другой игрой, которая выходит в наши дни.

Ремастер «Ведьмака 3» выйдет 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Обновление будет полностью бесплатным для владельцев игры. Предстоящий патч станет основой для дополнения «Баллады прошлого», релиз которого состоится в 2027 году.