Riot Games выпустила гимн и клип к Valorant Champions 2026

Riot Games представила официальный гимн и музыкальный клип к Valorant Champions 2026.
Трек If The Sun Burns Out Tonight исполнили продюсер Grabbitz, вокалист Bring Me The Horizon Оливер Сайкс и солистка Spiritbox Кортни ЛаПланте.
Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.
Для Grabbitz это четвёртая коллаборация с Valorant — ранее он работал над гимнами Die for You (2021), Fire Again (2022) и Ticking Away (2023), которые суммарно набрали более 350 млн прослушиваний. В клипе вновь показано противостояние Sage и Viper.
Официальный показ коллекции Champions 2026 состоится 17 сентября. В набор войдут скин на Phantom и холодное оружие ближнего боя — по утечкам, им станет веер. Релиз коллекции ожидается 23 сентября — за день до старта турнира.
Champions 2026 пройдёт в Шанхае с 24 сентября по 18 октября.