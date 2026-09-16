15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Riot Games выпустила гимн и клип к Valorant Champions 2026

Riot Games выпустила гимн и клип к Valorant Champions 2026
Комментарии

Riot Games представила официальный гимн и музыкальный клип к Valorant Champions 2026.

Трек If The Sun Burns Out Tonight исполнили продюсер Grabbitz, вокалист Bring Me The Horizon Оливер Сайкс и солистка Spiritbox Кортни ЛаПланте.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Для Grabbitz это четвёртая коллаборация с Valorant — ранее он работал над гимнами Die for You (2021), Fire Again (2022) и Ticking Away (2023), которые суммарно набрали более 350 млн прослушиваний. В клипе вновь показано противостояние Sage и Viper.

Официальный показ коллекции Champions 2026 состоится 17 сентября. В набор войдут скин на Phantom и холодное оружие ближнего боя — по утечкам, им станет веер. Релиз коллекции ожидается 23 сентября — за день до старта турнира.

Champions 2026 пройдёт в Шанхае с 24 сентября по 18 октября.

Материалы по теме
Фото
Следующего агента Valorant покажут 18 октября — тизер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android