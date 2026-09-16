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Начались съёмки второго сезона «Рустера» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»

Начались съёмки второго сезона «Рустера» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
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Компания HBO объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Рустер». Дата выхода продолжения комедийной картины пока неизвестна.

Проект рассказывает об отношениях писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл («Офис»), Скотт Макартур («Во все тяжкие»), Джон К. Макгинли («Клиника»), София Мэйси («Бесстыжие») и другие актёры. Шоураннером выступил Билл Лоуренс, создатель знаменитых картин «Клиника» и «Тед Лассо». Первый сезон «Рустера» вышел весной 2026 года и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7.6 баллов из 10. Проект также стал одним из самых популярных комедийных сериалов HBO более чем за 10 лет.

Какой сериал можно посмотреть прямо сейчас:
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