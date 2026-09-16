Расширенная версия фильма «Мстители: Финал» выйдет в России 28 сентября

25 сентября состоится мировая премьера расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Повторный прокат супергеройской ленты пройдёт во многих странах, однако до России картина не доберётся из-за ухода компании Disney c рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза проекта в стране. Ранние показы картины в стране начнутся 28 сентября, в рамках предсеансового обслуживания. Сейчас такую дату называют только некоторые киносети. Ожидается, что в большинстве кинотеатров фильм появится 1 октября.

Повторный прокат «Финала» приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день». В расширенную версию ленты попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно, однако их общий хронометраж составит около четырёх минут.