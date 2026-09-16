«Человек-паук: Новый день» — самый кассовый фильм в истории США

Супергеройский блокбастер «Человек-паук: Новый день» продолжает устанавливать новые кассовые рекорды. 16 сентября сборы фильма в США составили $ 936,7 млн.

Таким образом, картина стала самой кассовой лентой в истории американских кинотеатров. Ранее первое место по сборам занимали «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($ 936 млн) — фильм оставался лидером на протяжении более 10 лет с момента выхода. «Новому дню» потребовалось 47 дней проката, чтобы добиться исторического рекорда.

По всему миру супергеройская картина заработала уже $ 2,45 млрд и продолжает оставаться на третьем месте в топе самых кассовых фильмов в истории — первые места занимают «Мстители: Финал» ($ 2,79 млрд) и «Аватар» ($ 2,92 млрд).

События фильма «Человек-паук: Новый день» разворачиваются спустя четыре года после «Нет пути домой». По сюжету дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.