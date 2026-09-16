Трейлер драмы «Тенцинг» о восхождении на Эверест с Томом Хиддлстоном — выход 16 октября

Компания Apple представила трейлер фильма «Тенцинг». Драма выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 16 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в 1953 году. Лента расскажет об альпинистах Тенцинге Норгее и Эдмунде Хиллари, которые стали первыми людьми, поднявшимися на вершину горы Эверест.

Главную роль исполнил звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон. В картине также сыграли Генден Пансток («Снежный барс»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и Катрина Балф («Ford против Ferrari»). Режиссёром выступила Дженнифер Пидом — постановщик документальных фильмов «Чудо на Эвересте» и «Реки».