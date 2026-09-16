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IPhone 18 Pro Max работает значительно дольше iPhone 17 и других iPhone

IPhone 18 Pro Max работает значительно дольше iPhone 17 и других iPhone
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Популярный блогер Mrwhosetheboss представил ролик о батареях iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Видео с показом продолжительности работы устройств он опубликовал на своём YouTube-канале.

Самым выносливым, как и в предыдущих линейках смартфонов компании Apple, оказался iPhone 18 Pro Max — он может работать без подзарядки на протяжении 12,5 часов. Модель 18 Pro держит заряд примерно на два часа меньше старшей версии, но почти на два часа дольше 17 Pro.

Фото: Mrwhosetheboss

Сравнение времени работы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

  1. iPhone 18 Pro Max — 12 часов 32 минуты
  2. iPhone 17 Pro Max — 10 часов 36 минут
  3. iPhone 18 Pro — 10 часов 27 минут
  4. iPhone 17 Pro — 8 часов 48 минут
  5. iPhone 17 — 8 часов 26 минут

Apple анонсировала новые смартфоны 9 сентября. На презентации представили iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также iPhone Duo, который стал первым складным устройством компании. Устройства Pro поступят в продажу уже 18 сентября, а Duo выйдет 23 октября.

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